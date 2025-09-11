Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore

00:01:40 min
|
1 ora fa

Ritenuto ritratto veridico di Cristo, scolpito dal discepolo Nicodemo, tra le immagini più venerate in Europa nel Medioevo, il volto santo da mille anni viene custodito nella cattedrale di San Martino a Lucca. "È stata un'opera celeberrima in tutta Europa. Il suo culto si diffuse già dall'XI secolo, ha rivelato di recente la diagnostica, appartiene addirittura al IX secolo." Il monumentale crocifisso ligneo è infatti tra i tre più antichi d'Occidente e sicuramente il meglio conservato, ma comunque non indenne al passaggio dei secoli. Per questo la scelta obbligata del restauro definito di salvataggio che ha ridato al Cristo la sua estetica, gli occhi vitrei, i colori della veste, della croce e del nimbo con 384 gemme. "È stato un intervento molto studiato, accompagnato da una campagna diagnostica a tutto tondo, che ci ha condotti ad alcune decisioni difficili, non preventivate e radicali. Per esempio lo smontaggio della scultura dalla croce che non era mai stato fatto, e il recupero delle policromie antiche. Questo ha permesso di restituire quelli che erano i colori più antichi dell'opera e di recuperare anche la finezza del modellato della scultura, per esempio la barba e i capelli che si erano perduti." Sul piede i segni dei baci millenari di re ecclesiastici, mentre per i restauratori dell'opificio delle pietre dure, ha del miracoloso il rifiuto dell'opera da parte dei tarli. .

La Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivistiLa Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivisti
cronaca
Global Sumud Flotilla, navi italiane in partenza da Sicilia
00:01:30 min
| 1 minuto fa
pubblicità
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da SiracusaTimeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
cronaca
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
00:20:56 min
| 1 minuto fa
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arrestiDroga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
cronaca
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
00:01:07 min
| 24 minuti fa
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagateMaltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
cronaca
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
00:00:21 min
| 3 ore fa
Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica localeCoppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale
cronaca
Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale
00:01:09 min
| 2 ore fa
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistolIl trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistol
cronaca
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistola
00:01:14 min
| 3 ore fa
ERROR! T13110925ERROR! T13110925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'11 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelariDda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
cronaca
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
00:00:40 min
| 6 ore fa
ERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCOERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCO
cronaca
Delitto Garlasco, trovate 8 impronte digitali su spazzatura
00:01:48 min
| 6 ore fa
Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 202Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 202
cronaca
Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 2023
00:00:42 min
| 7 ore fa
Milano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in stradaMilano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in strada
cronaca
Milano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in strada
00:01:24 min
| 7 ore fa
Sbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafistiSbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafisti
cronaca
Sbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafisti
00:00:51 min
| 7 ore fa
La Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivistiLa Global Sumud Flotilla parte dalla Sicilia. Nel Mediterraneo centrale l'incontro con le altre imbarcazioni degli attivisti
cronaca
Global Sumud Flotilla, navi italiane in partenza da Sicilia
00:01:30 min
| 1 minuto fa
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da SiracusaTimeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
cronaca
Timeline, lo stupro di San Zenone al Lambro e la Flotilla in partenza da Siracusa
00:20:56 min
| 1 minuto fa
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arrestiDroga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
cronaca
Droga ed estorsioni a Salerno, 88 arresti
00:01:07 min
| 24 minuti fa
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagateMaltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
cronaca
Maltempo in Umbria, torrenti esondati e abitazioni allagate
00:00:21 min
| 3 ore fa
Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica localeCoppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale
cronaca
Coppia di turisti ebrei aggredita a Venezia, sgomenta la comunità ebraica locale
00:01:09 min
| 2 ore fa
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistolIl trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistol
cronaca
Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistola
00:01:14 min
| 3 ore fa
ERROR! T13110925ERROR! T13110925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'11 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelariDda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
cronaca
Dda Salerno, operazione antimafia: 88 misure cautelari
00:00:40 min
| 6 ore fa
ERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCOERROR! SRV INCIDENTE PROBATORIO GARLASCO
cronaca
Delitto Garlasco, trovate 8 impronte digitali su spazzatura
00:01:48 min
| 6 ore fa
Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 202Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 202
cronaca
Pisa, arrestati due anarchici per ordigno tribunale nel 2023
00:00:42 min
| 7 ore fa
Milano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in stradaMilano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in strada
cronaca
Milano, flash-mob per Matteo Barone contro morti in strada
00:01:24 min
| 7 ore fa
Sbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafistiSbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafisti
cronaca
Sbarco di migranti ad Avola, fermati quattro scafisti
00:00:51 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità