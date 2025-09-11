Volto Santo, tra i crocefissi più antichi ritrova il colore

Ritenuto ritratto veridico di Cristo, scolpito dal discepolo Nicodemo, tra le immagini più venerate in Europa nel Medioevo, il volto santo da mille anni viene custodito nella cattedrale di San Martino a Lucca. "È stata un'opera celeberrima in tutta Europa. Il suo culto si diffuse già dall'XI secolo, ha rivelato di recente la diagnostica, appartiene addirittura al IX secolo." Il monumentale crocifisso ligneo è infatti tra i tre più antichi d'Occidente e sicuramente il meglio conservato, ma comunque non indenne al passaggio dei secoli. Per questo la scelta obbligata del restauro definito di salvataggio che ha ridato al Cristo la sua estetica, gli occhi vitrei, i colori della veste, della croce e del nimbo con 384 gemme. "È stato un intervento molto studiato, accompagnato da una campagna diagnostica a tutto tondo, che ci ha condotti ad alcune decisioni difficili, non preventivate e radicali. Per esempio lo smontaggio della scultura dalla croce che non era mai stato fatto, e il recupero delle policromie antiche. Questo ha permesso di restituire quelli che erano i colori più antichi dell'opera e di recuperare anche la finezza del modellato della scultura, per esempio la barba e i capelli che si erano perduti." Sul piede i segni dei baci millenari di re ecclesiastici, mentre per i restauratori dell'opificio delle pietre dure, ha del miracoloso il rifiuto dell'opera da parte dei tarli. .