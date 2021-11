Vovid, Speranza: pronti a nuovo stato d'emergenza

Non c'è allarme ma attenzione sì. Il Governo è pronto ad un nuovo stato di emergenza, se sarà necessario. E con la curva dei contagi in risalita il Green pass è fondamentale. Il ministro della Salute Roberto Speranza lo chiarisce dopo che da giorni si registra una ripresa del contagio da Covid, una fase che comunque non stupisce gli esperti data la stagione. Ovviamente si procede speditamente con i vaccini, unica arma al momento per contrastare la pandemia. Sulla terza dose per tutti il ministro Speranza afferma: "Valuteremo con tutta la comunità scientifica in questo momento stiamo partendo dalle categorie più fragili" aggiungendo "Senza dubbio abbiamo tutte le dosi necessarie." Il capitolo scuola e insegnanti poi è sul tavolo. "Sì alla corsia preferenziale per la terza dose anche a docenti e personale scolastico" dice il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, i docenti sono infatti a contatto con i giovani che, sotto i 12 anni, non sono immunizzati in quanto non è ancora disponibile il vaccino per la loro età, gli under 20, sostiene, assorbono il 23% dei nuovi contagi per questo spera di avere al più presto il vaccino per questa fascia d'età, che è stato appena approvato dalla Fda americana ma non ancora dall'Agenzia Europea del farmaco. Per quanto riguarda le classi, le bozze del nuovo documento parlerebbero di nuove regole: niente quarantena con un solo positivo in classe, tutti a casa invece dai 3 in poi. Con un solo caso tampone immediato da ripetere dopo 5 giorni, se negativo i ragazzi rientrano. Per i bambini piccoli, che al momento non sono vaccinati, se entrati in contatto con il positivo vanno in quarantena per 10 giorni, dopo il primo tampone al decimo giorno nuovo test. Quarantena prevista anche per educatori e insegnanti, pesa in sostanza se si è vaccinati o meno insomma la priorità è salvare l'anno scolastico.