Dazi, scattate nuove tariffe Usa: al 15% per Ue

00:01:46 min
|
2 ore fa

Gli aspetti oscuri sono ancora tanti, ma intanto i nuovi dazi a stelle e strisce sono scattati. E il Presidente americano Donald Trump ha festeggiato la loro entrata in vigore con un messaggio sul suo social network: "Miliardi di dollari stanno affluendo negli Stati Uniti". In realtà ci vorrà ancora qualche tempo, visto che le merci partite prima del 7 agosto non saranno colpite dalle tasse, alla dogana, decise da Washington verso decine di Paesi e che arrivano fino al 50%. Per l'Europa l'asticella è stata fissata al 15%, meno del 35% minacciato in precedenza, ma con una serie di incognite che lasciano nel limbo diversi settori. Non è chiaro quale sarà la tassazione sui farmaci, una voce fondamentale dell'export continentale e italiano. Bruxelles spera di strappare dazi molto bassi, finora i medicinali non li subivano, ma Trump ha rilanciato dicendo che potrebbero arrivare al 250%, promettendo ritorsioni anche nel caso in cui il Vecchio Continente non mantenga le promesse di ingenti investimenti in America. E non finisce qui. Le tariffe saliranno al 100% sui semiconduttori, ha annunciato il Capo della Casa Bianca, per un altro comparto sul quale non c'è concordanze di vedute con l'Europa. Vino, alcolici e altri prodotti dell'agroalimentare sono oggetto di trattative per possibili deroghe che permettano di evitare la tagliola del 15%. Situazione analoga per acciaio e alluminio, sottoposti al 50%. Incertezza anche per le auto, per ora tassata al 27,5%, con la speranza europea di un rientro sotto la tariffa base. Ma anche con questa quota standard di prelievo l'impatto stimato è alto. Per il nostro Paese Confindustria calcola una perdita di oltre 22 miliardi, a causa anche del deprezzamento del dollaro. I danni maggiori per chi vende di più oltreoceano: dai macchinari all'abbigliamento non si prevede nulla di buono per il Made in Italy. .

Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025
00:40:24 min
| 18 ore fa
pubblicità
Ponte sullo Stretto, Tremonti: opera fondamentale per ItaliaPonte sullo Stretto, Tremonti: opera fondamentale per Italia
economia
Ponte sullo Stretto, Tremonti: opera fondamentale per Italia
00:00:27 min
| 18 ore fa
Ponte sullo stretto di Messina, la lunga storia e i costi stimatiPonte sullo stretto di Messina, la lunga storia e i costi stimati
economia
Ponte sullo stretto di Messina, la lunga storia e i costi stimati
00:02:17 min
| 20 ore fa
Treni, slalom tra i cantieri per chi parte per le vacanzeTreni, slalom tra i cantieri per chi parte per le vacanze
economia
Treni, slalom tra i cantieri per chi parte per le vacanze
00:01:46 min
| 22 ore fa
Ponte sullo Stretto di Messina, la storiaPonte sullo Stretto di Messina, la storia
economia
Ponte sullo Stretto di Messina, la storia
00:02:15 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 05.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 05.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 05.08.2025
00:41:35 min
| 1 giorno fa
Ponte sullo Stretto, la storia dell'operaPonte sullo Stretto, la storia dell'opera
economia
Ponte sullo Stretto, la storia dell'opera
00:03:10 min
| 1 giorno fa
Sanità, case e ospedali di comunità: obiettivo lontanoSanità, case e ospedali di comunità: obiettivo lontano
economia
Sanità, case e ospedali di comunità: obiettivo lontano
00:01:56 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, puntata del 5 agosto 2025Sky Tg24 Business, puntata del 5 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, puntata del 5 agosto 2025
00:24:53 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 04.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 04.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 04.08.2025
00:42:04 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Business, puntata del 1 agosto 2025Sky Tg24 Business, puntata del 1 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, puntata del 1 agosto 2025
00:24:44 min
| 5 giorni fa
Numeri, domande e risposte: cosa sono i dazi e chi li paga?Numeri, domande e risposte: cosa sono i dazi e chi li paga?
economia
Numeri, domande e risposte: cosa sono i dazi e chi li paga?
00:25:27 min
| 5 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025
00:40:24 min
| 18 ore fa
Ponte sullo Stretto, Tremonti: opera fondamentale per ItaliaPonte sullo Stretto, Tremonti: opera fondamentale per Italia
economia
Ponte sullo Stretto, Tremonti: opera fondamentale per Italia
00:00:27 min
| 18 ore fa
Ponte sullo stretto di Messina, la lunga storia e i costi stimatiPonte sullo stretto di Messina, la lunga storia e i costi stimati
economia
Ponte sullo stretto di Messina, la lunga storia e i costi stimati
00:02:17 min
| 20 ore fa
Treni, slalom tra i cantieri per chi parte per le vacanzeTreni, slalom tra i cantieri per chi parte per le vacanze
economia
Treni, slalom tra i cantieri per chi parte per le vacanze
00:01:46 min
| 22 ore fa
Ponte sullo Stretto di Messina, la storiaPonte sullo Stretto di Messina, la storia
economia
Ponte sullo Stretto di Messina, la storia
00:02:15 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 05.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 05.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 05.08.2025
00:41:35 min
| 1 giorno fa
Ponte sullo Stretto, la storia dell'operaPonte sullo Stretto, la storia dell'opera
economia
Ponte sullo Stretto, la storia dell'opera
00:03:10 min
| 1 giorno fa
Sanità, case e ospedali di comunità: obiettivo lontanoSanità, case e ospedali di comunità: obiettivo lontano
economia
Sanità, case e ospedali di comunità: obiettivo lontano
00:01:56 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, puntata del 5 agosto 2025Sky Tg24 Business, puntata del 5 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, puntata del 5 agosto 2025
00:24:53 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 04.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 04.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 04.08.2025
00:42:04 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Business, puntata del 1 agosto 2025Sky Tg24 Business, puntata del 1 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, puntata del 1 agosto 2025
00:24:44 min
| 5 giorni fa
Numeri, domande e risposte: cosa sono i dazi e chi li paga?Numeri, domande e risposte: cosa sono i dazi e chi li paga?
economia
Numeri, domande e risposte: cosa sono i dazi e chi li paga?
00:25:27 min
| 5 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità