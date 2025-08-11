Il possibile scambio di territori ucraini per la pace

00:02:37 min
1 ora fa

Sì, scambio di territori si dice almeno questo ha detto il Presidente americano Donald Trump, staremo a vedere tutto però dipende da quali territori e, chi crede che quei territori siano di uno o dell'altro, perché c'è una differenza tra, i confini che soprattutto la Russia ritiene esistere e poi però il territorio controllato, così è anche in effetti per l'Ucraina. allora Questa era la situazione, nel 2021 pre guerra, come vediamo Crimea e alcune Regioni del Donetsk e Luhansk controllate dai russi. Cosa accade poco. dopo ripercorriamo rapidamente la Storia. Marzo 2022 l'attacco che addirittura raggiunge Kiev, ma poi viene respinto e questi sono i confini del novembre di quell'anno che rimarranno sostanzialmente inalterati anche fino ad agosto con le due città ucraine, Kharkiv e Kerson e poi, Anche nel Kursk la avanzata ucraina, che poi viene respinta. Il problema è che rispetto a questa mappa la Russia ritiene, queste cinque Regioni già parte del suo territorio, perché nel settembre del 2022 le ha annesse e nella sua Costituzione, le ritiene parti integranti della Federazione Russa, ma come era evidente ed è evidente la linea del fronte non raggiunge, questi confini, non combacia con questi confini la Russia ha annesso dei territori formalmente dal suo punto di vista, che non controlla dal punto di vista militare e dunque uno scambio di territori è difficile da fare se, le definizioni stesse geografiche dei confini sono diverse. Secondo Wall Street Journal, la Russia potrebbe concedere Zaporizhzhia e Kerson all'Ucraina tenersi però Donetsk e Lugansk. Staremo a vedere la linea del fronte, lo l'avevamo visto prima, si è mossa molto poco nel 2024, nel 2025, solo poche centinaia di chilometri quadrati guadagnati dalla Russia a costo molto alto di vite umane, ricordiamo anche le richieste di Putin nel 2024, il riconoscimento internazionale della Crimea annessa nel 2014, l'annessione delle altre quattro Regioni, lo dicevamo, ma che non controlla integralmente la demilitarizzazione dell'Ucraina e l'esclusione dell'Ucraina dalla NATO. Quest'ultimo punto sembra ormai un fatto assodato. Dietro i confini dietro la politica c'è anche l'economia perché in buona parte dei territori controllati dai russi ci sono riserve minerarie, anche petrolio, anche gas, circa il 40% delle risorse naturali ucraine sarebbero in questi territori, soprattutto carbone e dunque dietro questa guerra c'è anche una lotta appunto economica per accaparrarsi le risorse naturali ucraine.

Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
00:42:29 min
| 2 giorni fa
ERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettricheERROR! In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
economia
In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
00:01:42 min
| 2 giorni fa
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioniDazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
economia
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
00:01:56 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
00:24:14 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 6 agosto 2025
00:24:08 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
00:24:28 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 agosto 2025
00:24:42 min
| 3 giorni fa
Dazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziatiDazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziati
economia
Dazi, Urso: su impatto aspettare fine dei negoziati
00:00:57 min
| 3 giorni fa
Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8
economia
Ex Ilva, Urso: sindaco Taranto dovrà dare risposte 12/8
00:00:51 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 07.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 07.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 07.08.2025
00:40:29 min
| 3 giorni fa
Dazi, scattate nuove tariffe Usa: al 15% per UeDazi, scattate nuove tariffe Usa: al 15% per Ue
economia
Dazi, scattate nuove tariffe Usa: al 15% per Ue
00:01:46 min
| 4 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 06.08.2025
00:40:24 min
| 4 giorni fa
