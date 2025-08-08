In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche

Sono in arrivo nuovi incentivi per acquistare veicoli elettrici. Saranno destinati a chi soddisfa alcuni requisiti, dal luogo di residenza al valore dell'ISEE, fino alla necessità di rottamare un veicolo inquinante. I dettagli sono stati definiti dal decreto attuativo adottato dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'iniziativa, finanziata con risorse del PNRR rimaste inutilizzate per l'installazione delle colonnine mette a disposizione 597milioni di euro. Gli incentivi saranno destinati a persone fisiche e microimprese, con residenza o sede legale nelle città oltre i 50mila abitanti e nelle aree di pendolarismo intorno alle città. Come detto, per accedere al contributo sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a euro 5. Se confermate le ipotesi sulle fasce di reddito, gli importi per l'acquisto di auto elettriche da parte di privati, saranno di 11mila € per chi ha ISEE fino ai 30mila € e 9mila € di contributo per chi ha ISEE tra i 30 e i 40mila €. Le microimprese, invece, potranno comprare veicoli elettrici commerciali con un incentivo fino a un massimo di 20mila € per veicolo, nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa europea de minimis che stabilisce un tetto per gli aiuti di Stato alle imprese. Le richieste saranno gestite tramite una piattaforma dedicata che consentirà la registrazione dei beneficiari, dei venditori aderenti e dei bonus. Il contributo sarà erogato sotto forma di sconto diretto in fase d'acquisto. Le modalità e la data di apertura della piattaforma saranno comunicate con un avviso sul sito del ministero dell'ambiente. .