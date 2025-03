Pellegrini su Stellantis a Sky TG24 Business

Entro giugno vuol dire che ci si impiegheranno quasi 8 mesi, dall'uscita di Tavares, per trovare un nuovo amministratore delegato. Molto probabilmente quello che stiamo vedendo, che avete fatto vedere voi per quanto riguarda il comportamento del mercato azionario, secondo me stanno facendo un po' pagare, no, questa indecisione a Stellantis. Quando arriverà il nuovo amministratore delegato, quali tipo di deleghe avrà? Cioè, potrà cambiare questo piano industriale o dovrà portarlo effettivamente a termine? La verità, come dicevo prima, è che in questo momento l'automotive ha un grandissimo deficit per quanto riguarda la capacità di progettualità, perché quello che sta accadendo molto probabilmente nessuno se lo aspettava. Devo dire che la politica europea in questo momento non non sta aiutando, quindi, insomma, per quello dico che il mestiere di amministratore delegato di Stellantis, considerati tutti i problemi che c'ha l'Europa, considerando la guerra dei dazi, considerando anche quello che sta accadendo negli Stati Uniti in questo momento, insomma, non è facile trovarlo anche per questo.