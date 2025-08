Ponte sullo Stretto di Messina, la storia

È diventato il simbolo dell'incapacità dello Stato italiano di decidere e di realizzare opere pubbliche. È un dibattito infinito, quello sul Ponte sullo Stretto di Messina. Cominciato negli anni '60, all'epoca del boom economico. È del 1971 la nascita della società a partecipazione pubblica "Stretto di Messina", che però diventa operativa di fatto solo negli anni '80. E quindi, in pratica, una vera e propria accelerazione si ha solo negli anni '90 con i governi di Centro-Destra. In particolare il governo Berlusconi 2 nel 2001 inserisce il Ponte tra le opere strategiche da realizzare. E nel 2004 il consorzio di imprese Eurolink, guidato dall'italiana Impregilo, l'attuale Webuild, vince il bando dell'ANAS per un'opera che viene valutata in oltre 6 miliardi di euro di costi. È praticamente la metà di quanto siamo arrivati fino a oggi. Comincia adesso una fase di, come si dice, "stop and go": cioè la politica cambia più volte idea. Nel 2008 il governo Prodi stoppa l'iter dell'opera. Nel 2011 il governo Berlusconi la fa ripartire, ma poi arriva la crisi dell'euro. Nel 2012 il governo tecnico Monti, col decreto 187, sospende i contratti e mette addirittura in liquidazione la società Stretto di Messina. Tutto questo porta anche a un enorme contenzioso giudiziario in tribunale, perché il consorzio Eurolink fa causa contro il governo chiedendo un indennizzo di 700 milioni di euro per la cancellazione dell'appalto. Ed è una situazione che ancora non si è risolta in tribunale. Il Centro-Destra nel 2022 vince le elezioni e il governo Meloni fa ripartire tutto questo iter. I costi nel frattempo sono lievitati, come detto sono praticamente raddoppiati, più che raddoppiati. I lavori previsti da qui al 2032 dovrebbero portare 36mila posti di lavoro e un contributo al PIL pari a 23 miliardi di euro, ma si tratta davvero solo di stime. I numeri che abbiamo finora ci dicono solo quello che abbiamo speso. Tra costi di gestione della società Stretto di Messina, stipendi dei dipendenti, studi, progetti, consulenze, considerate tutte le voci, abbiamo già speso oltre 300 milioni di euro in poco più di 40 anni e, appunto, del Ponte sullo Stretto non abbiamo ancora messo neanche la prima pietra. .