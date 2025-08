Sanità, case e ospedali di comunità: obiettivo lontano

Il fulcro della nuova sanità italiana, finanziato coi miliardi europei del Recovery Fund, varato durante la pandemia e tradotto nel PNRR, è basato su due pilastri, le Case e gli Ospedali di Comunità. In pratica, una fitta rete di ambulatori dove sottoporsi a un esame, parlare con un dottore e farsi medicare senza ingolfare i pronto soccorso o le corsie per i malati più bisognosi. Un sistema per abbattere le liste d'attesa, valendosi anche della telemedicina, ma l'obiettivo di avere queste strutture pronte entro il giugno del 2026, cioè fra meno di un anno, così come previsto dagli impegni presi con l'Europa, appare molto lontano. È quanto emerge dall'ultima relazione della Corte dei Conti sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dei 2 miliardi di finanziamenti per le case della comunità al 20/06 scorso ne sono stati spesi 409 milioni quindi poco più del 20%. Di queste strutture pensate per avere una prima assistenza vicino a casa, ne risultano collaudate 58 sulle 1038 da completare entro 10 mesi con un aspetto poco chiaro fra l'altro la Magistratura Contabile osserva come siano stati avviati i lavori per un numero superiore 1168. In origine le Case della Comunità dovevano essere ancora di più 1350, ma poi sono state ridotte con le varie revisioni del PNRR. Assai difficile raggiungere il traguardo anche per gli Ospedali di Comunità. Di queste strutture con almeno 20 posti letto e massimo 40, se ne dovrebbero realizzare almeno 307, sempre entro giugno 2026, e al momento quelle pronte ad aprire i battenti sono 17. Del miliardo del PNRR destinato a questi posti, dove sottoporsi a interventi lievi e di breve durata, i soldi spesi finora sono stati poco meno di 161milioni circa il 16% del budget. E anche in questo caso risultano più cantieri, 357 rispetto all'obiettivo prefissato.