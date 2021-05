Sostegni Bis, coperta più corta su prestiti a imprese. VIDEO

Dopo il 30 giugno il Signor Rossi, titolare di una piccola Azienda, potrà continuare a chiedere in Banca un prestito con garanzia pubblica. In pratica, se il nostro imprenditore non riuscirà a saldare il debito gli verrà in soccorso lo Stato. Col Decreto Sostegni Bis queste specie di polizze, varate all'inizio dell'epidemia, saranno infatti prorogate fino a dicembre ma subiranno dei tagli. Il paracadute sarà meno ampio: l’Erario non coprirà per intero il prestito o, se già era così, ridurrà la sua rete di protezione. Il Governo è orientato a cambiare il meccanismo nell'ottica di una graduale riduzione degli aiuti, con conseguenti risparmi di spesa, ma, con la crisi che ancora morde, il rischio è che le Aziende abbiano difficoltà per avere liquidità in tasca, perché la Banca potrebbe chiedere all'imprenditore ulteriori assicurazioni. C'è da dire, inoltre, che finora con le garanzie sono stati erogati 154 miliardi ma negli ultimi mesi le richieste sono in calo, tanto da lasciar pensare che, senza accorciare la coperta, lo Stato risparmierebbe svariati miliardi. Questa non è l'unica misura del Sostegni Bis a favore di aziende, professionisti e altre Partite Iva. 18 dei 40 miliardi a disposizione serviranno per gli indennizzi a fondo perduto. Il contributo, In prima battuta, consisterà in un bonifico in base al calo del fatturato. A fine anno, poi, ci saranno i conguagli, se verrà accertato che gli utili sono scesi più del fatturato. Previsti anche aiuti per i settori più colpiti dalle chiusure come il turismo e sconti su bollette e tributi locali, come l'IMU. In vista, poi, della fine del blocco dei licenziamenti, da luglio, le Aziende che assumeranno disoccupati o che manterranno Il personale, non pagheranno per sei mesi i contributi pensionistici, ha patto però che, al termine degli sgravi, non rilascino a casa.