Superbonus: boom edilizia, ma alti costi per casse pubbliche

Il Superbonus 110% è stato al centro della disputa politica nella scrittura della legge di bilancio. Da una parte ci sono i critici, tra cui lo stesso Premier Mario Draghi che lo ha definito distorsivo per i prezzi vista l'assenza di contrattazione tra ditte e committenti resa inutile dal fatto che nessuno dei due pagherà la spesa finale. Dall'altra c'è sostanzialmente l'intero arco parlamentare, i rappresentanti dei costruttori, a favore delle ristrutturazioni gratis per migliorare l'efficienza energetica delle case. Se l'obiettivo del Superbonus è quello di rilanciare il settore delle costruzioni, la missione è sostanzialmente compiuta. A fine novembre erano quasi 70.000 i cantieri finanziati. Secondo Istat il settore delle costruzioni è al suo migliore stato di forma dal 2012 e gli investimenti sono aumentati di quasi il 9% dall'introduzione del Superbonus. Una bella boccata di ossigeno per un settore che non si è mai ripreso dalla crisi del 2008, anzi il rischio è perfino di surriscaldare il comparto. Secondo Anci l'anno prossimo mancheranno almeno 265.000 operai specializzati e complice anche l'ondata inflattiva globale, i prezzi stanno esplodendo. Le aziende edili hanno dovuto far fronte nei primi sei mesi dell'anno a rialzi a doppia cifra per materiali indispensabili come ferro, laminati, rame e bitume. Ma la corsa alle ristrutturazioni sta dando anche l'occasione ai truffatori di approfittarsene. L'Agenzia delle Entrate ha bloccato 4 miliardi di crediti inesistenti riferiti a tutti i bonus edilizi tra cui il Superbonus. D'altra parte se invece si mira a ridurre l'impatto energetico degli immobili va considerato che nonostante il boom, le ristrutturazioni sovvenzionate hanno coinvolto solo 0,5% delle abitazioni unifamiliari e meno del 1% dei condomini e non va dimenticato che nella versione attuale il Superbonus costerà circa 33 miliardi di euro che secondo le stime andranno in buona parte ad avantaggiare le fasce più abbienti della popolazione. Se queste sono le premesse, la battaglia per il Superbonus 110% potrebbe essere solo all'inizio.