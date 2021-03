Tronchetti Provera: Pirelli a livelli pre-covid nel 2022

Noi vediamo che già il 2022, noi avremo la possibilità di tornare ai risultati pre-Covid. Siamo nel segmento di mercato che si sta evolvendo più rapidamente, dove le tecnologie prevalgono, l'elettrico, i pneumatici sensorizzati, pneumatici più sofisticati, di altissima gamma, che hanno resistito meglio alla crisi pandemica e che oggi stanno riprendendo come domanda, con una domanda molto forte, lo vediamo in Cina, sta ritornando in America e anche in Europa ci sono i primi segnali. Vedo una scena che sta crescendo a ritmi di oltre 6,5%, crescerà almeno così, nel biennio 21-22, gli Stati Uniti che stanno recuperando e che arriveranno ad una crescita oltre al quattro e mezzo nel bienno e l'Europa che, è un po' più indietro, che però dovrebbe avere un rimbalzo importante nella seconda metà dell'anno.