Meteo: avvio 2022 con anticiclone, molto caldo al Centro-Sud

Ben ritrovati. Il 2022 è iniziato all'insegna dell'alta pressione edella stabilità atmosferica. L'anticiclone africano avvolge completamente la nostra penisola garantendo un tempo asciutto su gran parte del territorio, a parte occasionali piovaschi sulla Liguria. Allora andiamo a vedere il dettaglio con la nostra Italia. Per il centro-nord le previsioni, vi dicevo, occasionali piovaschi sulla Liguria, nebbie sulle pianure della nord e in parte anche nebbie poi sulla Toscana. Lunedì avremo occasionali piovaschi anche sulla Toscana, per il resto un cielo variabile, sereno al massimo o poco nuvoloso. Nubi basse però sulle coste sia tirreniche che adriatiche. Il dettaglio, per quanto riguarda il sud, ancora temperature alte seppur in leggera diminuzione con cieli soleggiati ma nubi sulla Calabria, sulla Campania e in parte sulla Puglia. Nubi con cielo variabile anche sulla Sicilia. Ampie schiarite sulla Sardegna. Per il momento è tutto, a più tardi.