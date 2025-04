Meteo, dominio dell'anticiclone fino a domenica

Ben ritrovati con le nostre previsioni verso un fine settimana che parte con il bel tempo con l'anticiclone, e tanto sole, si conclude invece domenica con l'arrivo della pioggia al Nord. Andiamo con ordine, intanto, inquadriamo la situazione con appunto questo anticiclone, questa massa di aria calda che si spinge verso la nostra penisola, in genere su tutto il Mediterraneo centrale, portando quindi stabilità atmosferica, ma soprattutto garantendo un rialzo delle temperature che sono state sotto media nei giorni scorsi, domenica poi in discesa, perturbazione che investirà le Regioni del Nord. Intanto però è un venerdì tranquillo su gran parte del Paese con cieli prevalentemente sereni, il sole che splende da Nord a Sud e queste temperature ancora, in aumento sia nei valori massimi che nei valori minimi. Sabato, stessa cosa, una bella giornata primaverile con quindi tanto sole, queste massime, anche prossime 23-24° domenica inizia a farsi vedere la pioggia al Nord-Ovest, in seguito, anche sulle regioni Nord-Orientali. Questa l'anomalia termica, la differenza di temperature di venerdì rispetto al giorno precedente con queste massime che vediamo essere in aumento su tutta la penisola, con appunto l'anticiclone che si prende la scena sabato su tutta l'Italia, con temperature che risulteranno anche localmente sopra la media del periodo. Chiudiamo con le piogge in arrivo domenica, dapprima sulle Regioni di Nord-Ovest, in seguito, anche su quelle di Nord-Est, preludio a un inizio settimana che vedrà maltempo tornare sulle nostre latitudini. Queste le nostre previsioni, come sempre, per tutti i dettagli ce l'app IlMeteo. .