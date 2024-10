Meteo, ponte di Ognissanti con l'anticiclone

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, un weekend festivo all'insegna del bel tempo in compagnia dell'anticiclone, quello che ci attende con tanto sole specie al Centro- Sud, qualche nebbia e nubi basse invece interesseranno in particolare i settori pianeggianti. Andiamo a vedere quindi che cosa succederà dal punto di vista atmosferico con questo blocco dell'anticiclone sulle nostre latitudini, sul Mediterraneo centrale che continua quindi a portare il bel tempo. Lo farà anche poi con l'inizio della prossima settimana, quindi proprio una situazione stazionaria quella che andiamo a vivere. Così anche le previsioni con sempre tanto sole sulle Regioni del Centro-Sud, splenderà in cieli prevalentemente sereni, al Nord invece qualche nebbia, qualche nube bassa di passaggio in particolare tra le giornate di venerdì e sabato. Temperature che continuano a mantenersi sopra la media del periodo punte di 22°, 23°, localmente anche 24°, 25° sulle Regioni del Centro-Sud, in leggero calo poi per la giornata di domenica. Dicevamo la nebbia attenzione a questi fenomeni che insisteranno specie nelle prime ore del mattino con una conseguente riduzione della visibilità, nebbie che insisteranno per diverse ore specie lungo il corso del Po. Dicevamo queste temperature ancora fuori norma ancora al di sopra della media stagionale specialmente sulle Regioni centrali e su quelle meridionali responsabilità ancora una volta dell'anticiclone. Saranno però in leggero calo nella giornata di domenica, lo vediamo su gran parte del Paese proprio per l'afflusso di correnti un po' più fredde che non avranno grandi conseguenze anche perché l'anticiclone rimarrà protagonista poi con l'avvio della nuova settimana. Queste le nostre informazioni, come sempre per restare aggiornati ce l'app IlMeteo.