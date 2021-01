Weekend di maltempo: precipitazioni e neve fino in pianura

Benritrovati, vediamo assieme le previsioni per le prossime ore proiettandoci al primo fine settimana del 2021. Bene, saranno giornate di forte maltempo, con neve anche in pianura, in Piemonte. Ma vediamo il dettaglio dando uno sguardo alla nostra mappa, iniziando proprio dal Centro-Nord. Come vedete, neve sulle Alpi, ma anche in pianura, soprattutto in Piemonte, neve a Torino, il maltempo è diffuso su tutte le aree del Nord e del centro, insistendo prevalentemente prima sul versante tirrenico e poi spostandosi anche su quello Adriatico. Per quanto riguarda la costa adriatica anche sprazzi di cielo sereno nella giornata di domenica. Diamo uno sguardo panche a quello che accadrà invece al sud: il maltempo si sposta e dunque, dopo aver visto anche rovesci in Toscana, Umbria e Lazio, li vediamo anche in Campania con temporali anche in Sardegna con la perturbazione che poi però si allontanerà dall'Italia e torneranno anche i cieli sereni, ma sarà un fine settimana, il primo del nuovo anno, nella morsa del maltempo. Per il momento è tutto, a più tardi.