Meteo, alta pressione ancora sull'Italia, nebbia al Nord

Ben ritrovati l'alta pressione continua ad avvolgere l'Italia e garantire un bel tempo prevalente e temperature in aumento specialmente nelle ore centrali del giorno, ancora però le nebbie sulla pianura padana e dunque al nord e allora il dettaglio, per quanto riguarda il centro-nord, ci mostra proprio un contesto di alta pressione, ancora ad inizio della settimana con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, però ancora la minaccia della nebbia specialmente la mattina, lungo il corso del Po. Per il resto un contesto di alta pressione anche martedì con massime in aumento e dunque temperature in aumento nelle ore centrali della giornata. Il dettaglio per quanto riguarda anche il sud e avremo ampie schiarite sulle coste tirreniche e qualche annuvolamento in più però ancora sul Salento, sulla dorsale lucana calabra e campana, poi comunque ampie schiarite nella giornata di martedì con anche qui un contesto di alta pressione ad inizio della settimana anche poi martedì con temperature in aumento nelle ore centrali del giorno. È tutto a più tardi.