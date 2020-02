Coronavirus, Ue: evitare viaggi non necessari in Cina

Questo è il centro di risposta alle emergenze della Commissione europea. Da qui 24 ore su 24 vengono monitorate le situazioni più critiche nel mondo, dai vulcani ai terremoti, dalle epidemie alle inondazioni, e da qui vengono coordinati gli interventi dei 27 Stati membri. L'attenzione in questi giorni è soprattutto sulla diffusione del coronavirus. E' possibile che prima di migliorare, la situazione possa ulteriormente peggiorare, ammette il Commissario alla gestione delle crisi Lenarčič, preoccupato per la grande velocità di diffusione, che rappresenta, dice, un serio pericolo per la salute pubblica. Bisogna agire coordinati, ripete, ricordando le collaborazioni tra gli Stati membri in termini di rimpatri dei cittadini, scambio di informazioni e aiuto alla Cina, alla quale sono già state inviate 12 tonnellate di materiale sanitario come guanti e mascherine. La Commissione ha anche stanziato 10 milioni di euro per la ricerca di un vaccino e giovedì a Bruxelles si terrà un vertice straordinario dei Ministri della sanità europei, vertice fortemente sollecitato dall'Italia. Il nostro è proprio uno dei Paesi europei che ha risposto in modo più deciso all'allerta, sospendendo anche i voli diretti con la Cina e provocando il disappunto di Pechino. Sono decisioni che spettano agli Stati membri, commenta il Commissario. Noi, aggiunge, ci limitiamo a scoraggiare i viaggi non necessari, ricordando come la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità non reputa necessarie al momento vere e proprie restrizioni. Stessa raccomandazione di evitare viaggi se non essenziali arriva anche da Parigi. Più cauta invece è la Germania, che pure è al momento il Paese europeo con più casi. Scuole chiuse per precauzione intanto nel villaggio dell'Alta Savoia, in Francia, dove un cittadino britannico reduce da un viaggio a Singapore è risultato poi infetto e ha contagiato i sette connazionali con cui divideva uno chalet in montagna.