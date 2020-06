7 milioni di contagiati accertati nel mondo

Più di 7 milioni di persone nel mondo sono state contagiate da Coronavirus. Il dato è stato calcolato dall'università americana Johns Hopkins, che ha sommato i casi accertati del pianeta. Il numero totale delle vittime supera 400 mila. Gli Stati Uniti sono il Paese che registra il numero più alto in termini assoluti, con quasi 2 milioni di casi e più di 110 mila morti, seguiti dal Brasile, con quasi 700 mila contagi e 36 mila decessi, e dal Regno Unito, con 287 mila positivi e quasi 41 mila morti. Fra le polemiche per la sospensione da parte del Ministero della Sanità della comunicazione ufficiale dei casi totali dall'inizio della pandemia, il Brasile guida la classifica ufficiosa dei contagiati. Il Governo brasiliano ha smesso di pubblicare i dati complessivi dei casi e dei decessi provocati dal Coronavirus nel Paese, limitandosi a fornire solo i rispettivi bilanci giornalieri. La mossa, definita straordinaria da alcuni quotidiani, ha suscitato l'ira di molti politici locali e una dura reazione da parte delle autorità sanitarie regionali. In questo modo, secondo molti, il Presidente Bolsonaro cerca di nascondere il vero impatto della malattia sulla popolazione. Ignoti hanno gettato alcuni secchi di vernice rossa e alcune croci sulla rampa del Palacio do Planalto, la sede della Presidenza della Repubblica a Brasilia. Il gesto sembrerebbe far riferimento ai morti per Covid-19 in Brasile, in segno di protesta contro la politica di lotta alla pandemia adottata dal Presidente, considerata troppo riduttiva della gravità della situazione nonostante l'elevato numero di contagi e le vittime del Paese. Entrano in vigore nel Regno Unito le nuove regole sulla quarantena di 14 giorni obbligatoria per chi entra nel Paese. Si tratta in sostanza di un periodo di auto-isolamento. Chi arriva in aereo, nave o treno, cittadini britannici compresi, dovrà fornire un indirizzo presso il quale intende trascorrere il periodo di isolamento e le multe per le violazioni arrivano fino a mille sterline.