A Shanghai i cani "festeggiano" la festa dell'anno lunare

A Shanghai, alcuni proprietari di cani hanno organizzato un “cenone” per i loro amici a quattro zampe sabato 25 gennaio, anticipando il Capodanno Lunare che si terrà il 28 gennaio. Undici cani hanno gustato pollo e lattuga, molti di loro vestiti con abiti tradizionali. In Cina, dove gli animali domestici sono spesso considerati membri della famiglia, è sempre più comune trovare cene festive e regali per cani e gatti. Il mercato del pet care cinese ha raggiunto i 12,5 miliardi di euro nel 2024, crescendo del 40% dal 2020.