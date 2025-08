Aerei con aiuti per Gaza decollano dalla Giordania

"Ci troviamo nella base militare di Zarca, a pochi chilometri da Amman. Come potete vedere alle mie spalle, questi sono alcuni degli aerei che questa mattina voleranno verso la Striscia di Gaza, per portare aiuti umanitari alla popolazione civile. C'è stata spiegata che questa è una delle più grandi operazioni nella giornata di oggi, nel nuovo ciclo di distribuzione di aiuti alimentari all'interno della Striscia di Gaza, perché? Perché non solo è presente l'aviazione giordana, ma sui cieli di Gaza oggi volerà sia l'aviazione spagnola che è questo aereo nel centro che vedete alle mie spalle, al lato quest'aereo qui è quello dell'aviazione francese. Poi se spostiamo leggermente l'inquadratura vedete altri due aerei lì, di sfondo, quelli sono gli aerei dell'aviazione della Germania. Ogni aereo contiene circa 10 mila, 14 mila tonnellate di cibo e i dettagli". "Allora Flavia non provando a rimetterti nella posizione nella quale eri prima, se ti sentiamo meglio perché abbiamo avuto un momento in cui non ti sentivamo, non so se per il vento o per la linea, prego". "Probabilmente il vento è molto forte, chiaramente trovandoci in una base militare. Ora ci stavano spiegando che ogni aereo contiene circa 1000014000 tonnellate di cibo che verranno sganciate in differenti parti della Striscia di Gaza. Sappiamo ovviamente che questa è una goccia in un oceano di necessità. Gli stessi militari che non sono autorizzati a rilasciare interviste, ne hanno piena consapevolezza ed è anche per questo che proprio oggi l'inviato speciale degli Stati Uniti d'America, Steve Witkoff visiterà la Striscia di Gaza proprio per controllare il problema della carestia, che è stato denunciato negli scorsi giorni con estrema urgenza. Peraltro alcune fonti israeliane hanno faccio sapere che al termine di questa visita, Israele e gli Stati Uniti d'America si metteranno d'accordo per un nuovo meccanismo di distribuzione alimentare, ma l'Unione Europea non ci sta ad essere lasciata fuori e ovviamente la presenza dell'aviazione militare di tre importanti paesi europei ne è la testimonianza". .