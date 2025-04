È stato esposto da Christie’s a New York l’enorme diamante blu Golconda, il più grande vivid blue mai messo all’asta. Pesa 23,24 carati ed è montato su un anello disegnato da JAR. Estratto in India oltre 300 anni fa, sarà battuto a Ginevra il 14 maggio. Stimato tra i 35 e i 50 milioni di dollari, è classificato come “vivid blue” dal Gem Institute of America, il massimo livello per un diamante blu naturale.