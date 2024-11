Continua la conta dei danni a causa dell'alluvione che lo scorso 29 ottobre ha colpito la comunità autonoma di Valencia. Martedì 5 novembre, 994 studenti della scuola nazionale di polizia spagnola si sono recati nei comuni di Massanassa e Alfafar per spalare il fango e rimuovere i detriti residui nelle strade. Gli agenti cadetti rimarranno in zona altre due settimane per aiutare con i soccorsi e le operazioni di pulizia.