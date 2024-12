In Thailandia si è svolta una cerimonia per il 20esimo anniversario dello tsunami del 2004, uno dei più gravi disastri naturali avvenuti in Asia. L’evento provocò la morte di circa 230mila persone tra Indonesia, Sri Lanka, India, Thailandia e altri nove Paesi. In Thailandia la provincia di Phang Nga, che ha ospitato il rito, fu la più colpita con circa 5400 vittime, tra cui molti turisti stranieri.