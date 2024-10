America 2024, il voto dell'elettorato afroamericano

Indica alle prossime Elezioni Presidenziali americane un dato significativo a cui guardare sicuramente il voto degli afroamericani nel 2016 il candidato Democratico di allora, Clinton ottenne il 91% di voti da parte dell'elettorato nero, allora lo ricordiamo a vincere fu il candidato Repubblicano Donald Trump, Biden nel 2020 ha ottenuto il 92% di voti da parte degli afroamericani, chiaramente sono percentuali raccolte post elezione, dunque voti reali per Kamala Harris, utilizziamo gli ultimi sondaggi che sono stati realizzati come possiamo vedere la percentuale è in lieve calo, parliamo di un 84% di intenzioni di voto una percentuale che però va confrontata con quella che ha riguardato Joe Biden almeno fino a luglio quando puoi l'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America ha deciso di abbandonare la corsa alle Presidenziali. Allora e quindi fino al mese di luglio di quest'anno la percentuale nelle intenzioni di voto nell' elettorato afroamericano era al 77% e dunque ora è in risalita. Guardiamo altre fasce della popolazione, il 57% di ispanici ha intenzione di votare per Kamala Harris alle prossime elezioni così come il 61% di asiatici. Una percentuale significativa soprattutto se guardiamo al totale della popolazione composta per il 14% quasi da afroamericani, per oltre il 6% da asiatici e per quasi il 20% da ispanici o latinos. Guardiamo infine ai Swing States, sette Stati in bilico che sono Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin, lo possiamo vedere da questi istogrammi i sondaggi del 2020 davano un 89% di preferenze dell'elettorato nero per Joe Biden, percentuale che si è ridotta nei sondaggi di oggi che riguardano Kamala Harris, per la quale la percentuale si attesta al momento all' 82%.