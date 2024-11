Il 28 novembre, l’Australia ha approvato una legge che vieta ai minori di 16 anni l’uso dei social media. Piattaforme come Meta e TikTok rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani se non rispettano il divieto. La misura, tra le più severe al mondo, punta a proteggere i giovani dai rischi per la salute mentale e sarà applicata dal 2025.