Mark Swidan, Kai Li e John Leung sono stati rilasciati dalla Cina dopo anni di negoziati diplomatici. Atterrati il 27 novembre in Texas, prima del Ringraziamento, il loro rilascio rientra in un accordo che include la liberazione di cittadini cinesi detenuti negli USA. L'amministrazione Biden ha anche aggiornato il consiglio di viaggio per la Cina .