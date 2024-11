ISS, la cena del ringraziamento nello spazio

Gli astronauti della NASA Suni Williams, Barry “Butch” Wilmore, Don Pettit e Nick Hague hanno condiviso un messaggio speciale per il Giorno del Ringraziamento mercoledì (27 novembre). Hanno mostrato il loro menu festivo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con tacchino affumicato sottovuoto, cavoletti di Bruxelles e zucca. Williams e Wilmore, in missione da giugno come primi a bordo dello Starliner di Boeing, torneranno sulla Terra a febbraio 2025 con un veicolo SpaceX dopo che la loro missione è stata estesa di qualche mese.