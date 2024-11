A Gerusalemme, manifestanti israeliani hanno chiesto un cessate il fuoco a Gaza, dopo l’accordo siglato per una tregua tra Israele e Hezbollah in Libano. Gil Dickmann, cugino di Carmel Gat, uccisa durante la prigionia di Hamas, ha dichiarato che la tregua dimostra la possibilità di un accordo simile anche a sud. Circa 1.000 persone hanno partecipato alla protesta, organizzata dal gruppo "Donne per il ritorno degli ostaggi", durante la quale la polizia ha fermato alcuni manifestanti.