Messico, Sheinbaum a Trump: “Non chiuderemo il confine”

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha assicurato al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, in una telefonata di mercoledì 27 novembre, che “nessuna carovana di migranti raggiungerà il confine tra i due Paesi”. "Questo aiuterà a fermare l'invasione illegale negli USA. Grazie!", ha scritto Trump sui social. “La posizione del Messico non è chiudere i confini, ma costruire un ponte fra i governi e i popoli", ha poi precisato Sheinbaum alla stampa. Durante la chiamata, i due leader hanno discusso di sicurezza e traffico di droga, dopo che Trump aveva minacciato di imporre dazi al Messico per frenare flussi di fentanyl e migranti.