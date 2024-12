Baghdad, secondo giorno di visita del ministro Crosetto

È il giorno di Baghdad, seconda tappa del tour del ministro della difesa Guido Crosetto. È la volta della capitale irachena dove ha incontrato l'omologo ed il presidente della repubblica. All'ordine del giorno degli incontri, naturalmente la situazione dell'area che con i sommovimenti in Siria è divenuta più instabile. E l'Iraq che cerca una difficile transizione verso la stabilità dopo una guerra decennale e che ha visto proprio sul suo territorio la nascita di Daesh, guarda con crescente preoccupazione all'evolversi degli eventi. Quindi, sicuramente l'occasione per il ministro per i saluti natalizi al personale dislocato a Baghdad, all'interno della base internazionale Union 3, ma anche per discutere con la leadership irachena su come affrontare i nuovi sviluppi. "Sicuramente c'è un'evoluzione non positiva in tutto il Medio Oriente e questa visita ha come scopo proprio quello di prevenire peggioramenti. Non è casuale, non è la scelta, non è casuale questo momento e proseguirò anche a gennaio perché l'Italia ha un ruolo fondamentale nel Medioriente". Anche se chi vive il quotidiano nella base riesce ad avere una prospettiva differente. "Ho già fatto il servizio qui in Iraq nel 2021 e la situazione al tempo era molto più tesa. Anche gli attacchi che subivamo in base erano sicuramente un qualcosa di presente". Dall'interno della base all'interno a sua volta della zona più sicura di Baghdad, la Green Zone, certamente è difficile avere la percezione di quanto la situazione sia deteriorata e però c'è un indizio molto significativo. Mentre prima il ministro è venuto in visita con un normale volo di linea, questa volta invece ha dovuto utilizzare un aereo militare, un C130. Poi, il viaggio del ministro è proseguito ad Herbil, altro punto cruciale dell'area. Le aree sotto il controllo curdo de facto un'area indipendente dove la presenza italiana è forte con 300 unità impegnate ad addestrare i peshmerga, le Milizie curde che hanno combattuto Daesh.