Il 5 agosto migliaia di studenti hanno sfilato per le strade di Dhaka per ricordare il primo anniversario della rivolta che portò alle dimissioni di Sheikh Hasina dopo 15 anni al potere. Bandiere e slogan hanno segnato la manifestazione, descritta come un momento di svolta per il Bangladesh. Il leader NCP Yeasir Arafat ha auspicato che atteggiamenti autoritari non si ripetano. La protesta del 2024, nata per la riforma delle quote, causò oltre 1.000 morti prima della fuga di Hasina in India.