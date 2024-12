In Belgio lo zoo Pairi Daiza ha sorpreso i propri animali con dei regali di Natale. Mentre le antilopi africane Sitatunga hanno ricevuto come dono un mazzo di carote, gli addetti del parco hanno consegnato agli elefanti asiatici pezzi di pane e arachidi. Per il periodo natalizio lo zoo ha anche installato più di un milione di luci. .