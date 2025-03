Lunedì 31 marzo attivisti hanno spruzzato vernice blu su una concessionaria Tesla a Berlino per protestare contro Elon Musk e il suo sostegno all’estrema destra tedesca, l’AfD. Il gruppo “The New Generation” ha rivendicato l’azione, accusando Musk di avere un’influenza politica “distruttiva” in Germania e negli USA. La protesta si è svolta pacificamente sotto stretta sorveglianza della polizia. Sabato il gruppo aveva già manifestato in un altro showroom Tesla in città.