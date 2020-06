Black lives matter, proteste in tutto il mondo

Momenti di grande tensione a Londra tra estremisti di destra e polizia dove i nazionalisti britannici si sono dati appuntamento per una manifestazione in difesa dei nostri monumenti, mentre l'altra protesta programmata nella capitale, quella del movimento black lives matter veniva annullata dagli organizzatori per evitare lo scontro con i gruppi di estrema destra. L'atmosfera si è surriscaldata quando alcuni manifestanti hanno tentato di superare le transenne davanti a downing street e hanno lanciato oggetti contro la Polizia. Proteste anche a Liverpool, Brighton e Bristol gli arrestati con l'accusa di disordini, aggressione a pubblici ufficiali, possesso di armi e droghe saranno più di 100, non c'è posto per il teppismo razzista nelle nostre strade. Chiunque attaccherà la polizia affronterà la giustizia, il Twitter del premier Boris Johnson. Stesse scene in Francia, a Parigi, prima la manifestazione pacifica, poi gli scontri fra polizia e black block. Un cordone di 15000 agenti che tenta di bloccare il percorso dei manifestanti lungo le vie del centro. Scontri che riportano i fine settimana di qualche mese fa, quando regolarmente i gilet gialli con l'appoggio dei black block sfidavano la polizia mettendo la capitale a ferro e fuoco. La mobilitazione a Parigi è per George Floyd ma anche per Adama Traoré, il giovane morto nel 2016 poco dopo esser stato fermato dalla polizia nella banlieue di Parigi, il 24enne è diventata ormai il simbolo della battaglia contro le violenze degli agenti in Francia, ad aver fatto sentire la loro rabbia nelle ultime ore sono stati anche i poliziotti in diverse manifestazioni contro il clima che si è creato contro le donne e gli uomini in divisa. Manifestazioni e cortei anche in nuova Zelanda. Migliaia di persone si sono messe in ginocchio davanti al consolato americano di Oakland a Wellington, invece, in migliaia hanno marciato verso il Parlamento.