A Villa 21-24, quartiere povero di Buenos Aires, si prega per Papa Francesco, ricoverato per cinque settimane e ora tornato in Vaticano. Qui, molti ricordano Jorge Mario Bergoglio come un uomo semplice che arrivava in bus e condivideva pasti coi residenti. Il suo stile umile e vicino agli ultimi gli è valso il soprannome di “Papa villero”. Non è mai tornato in Argentina da quando è stato eletto nel 2013.