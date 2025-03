Victor Asenov, ultramaratoneta cieco, ha scalato per 46 ore il monte Vitosha, vicino Sofia, per raggiungere l’equivalente dell’Everest: 8.848 metri. Con la sua cagnolina guida Taddy, è salito e sceso 19 volte dal Black Peak per raccogliere fondi a favore dell’addestramento di cani guida. Non ha dormito, si è fermato solo per mangiare, ed è riuscito nell’impresa tra il 21 e il 23 marzo.