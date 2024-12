Dominique Pelicot è stato condannato a 20 anni di carcere, la pena massima, per stupro aggravato ai danni della ex moglie Gisèle, nel caso degli "stupri di Mazan" conclusosi oggi ad Avignone. Per dieci anni, Pelicot ha drogato la moglie e permesso che venisse violentata da decine di uomini, reclutati online. Insieme a lui, 50 imputati sono stati condannati per gli abusi. La vicenda ha sconvolto la Francia e il mondo.