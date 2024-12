Un team di scienziati a San Francisco ha osservato e filmato scoiattoli di terra cacciare e mangiare piccoli roditori come arvicole, comportamento mai documentato prima. Questo potrebbe ridefinire la specie da granivora a onnivora. Lo studio, pubblicato sul Journal of Ethology, ha registrato 74 eventi di predazione diretta in due mesi, dimostrando l’adattabilità alimentare degli scoiattoli e la loro capacità di sopravvivere in ambienti alterati dall’uomo.