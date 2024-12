Un incendio in un caffè di Hanoi, in Vietnam, ha provocato undici morti. La polizia vietnamita ha arrestato un uomo sospettato di aver appiccato il fuoco utilizzando benzina dopo una lite con il personale. L’incendio, iniziato al piano terra del locale a tre piani nella serata di mercoledì 18 dicembre, è stato segnalato poco dopo le 23. Sette persone sono state tratte in salvo, due delle quali ricoverate. Le indagini continuano per accertare i dettagli dell'accaduto.