In Corea del Sud una folla di manifestanti si è radunata di fronte al palazzo del Parlamento per protestare contro il presidente Yoon Suk Yeol e la sua recente introduzione della legge marziale, ritirata poche ore dopo. Nel corso del fine settimana le opposizioni hanno in programma di organizzare un voto di sfiducia contro il governo di Yoon, dal quale il ministro della Difesa si è già dimesso. .