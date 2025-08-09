Coro di condanne internazionali per piano Israele per Gaza

00:02:02 min
|
1 ora fa
ERROR! FLUT0908006ERROR! FLUT0908006
mondo
New York, sparatoria a Times Square: tre feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Commemorazioni per 80 da bomba atomica su NagasakiCommemorazioni per 80 da bomba atomica su Nagasaki
mondo
Giappone commemora 80 anni da attacco atomico a Nagasaki
00:01:00 min
| 2 ore fa
Guerra in Ucraina, Zelensky: non cederemo terre agli occupantiGuerra in Ucraina, Zelensky: non cederemo terre agli occupanti
mondo
Guerra in Ucraina, Zelensky: non cederemo terre agli occupanti
00:01:31 min
| 2 ore fa
Cuba, tromba d’aria sul lungomare di L’AvanaCuba, tromba d’aria sul lungomare di L’Avana
mondo
Cuba, tromba d’aria sul lungomare di L’Avana
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! FLUT0809002ERROR! FLUT0809002
mondo
Usa, sparatoria vicino università ad Atlanta
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FLUT0809001ERROR! FLUT0809001
mondo
Guerra Ucraina, vertice Trump-Putin il 15 agosto in Alaska
00:01:01 min
| 4 ore fa
Ucraina, Trump: siamo vicini a una soluzioneUcraina, Trump: siamo vicini a una soluzione
mondo
Ucraina, Trump: siamo vicini a una soluzione
00:01:53 min
| 6 ore fa
ERROR! Medioriente, il piano di occupazione di gaza e le condanne interneERROR! Medioriente, il piano di occupazione di gaza e le condanne interne
mondo
Medioriente, piano occupazione di Gaza e condanne interne
00:01:50 min
| 18 ore fa
ERROR! Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'aERROR! Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'a
mondo
Yemen, manifestazione pro Gaza a Sana'a
00:01:00 min
| 19 ore fa
Usa, JD Vance: no a riconoscimento Stato palestineseUsa, JD Vance: no a riconoscimento Stato palestinese
mondo
Usa, JD Vance: no a riconoscimento Stato palestinese
00:00:40 min
| 20 ore fa
ERROR! Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan a CiadERROR! Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan a Ciad
mondo
Allarme epidemia colera tra i rifugiati del Sudan in Ciad
00:01:00 min
| 20 ore fa
Invasione di Gaza, reazioni contro il piano di NetanyahuInvasione di Gaza, reazioni contro il piano di Netanyahu
mondo
Invasione di Gaza, reazioni contro il piano di Netanyahu
00:02:03 min
| 21 ore fa
