Le autorità dello zoo di Delhi hanno adottato misure per contrastare l'aria altamente inquinata della città, spruzzando acqua per ridurre l'impatto delle polveri sottili attraverso l’impianto normalmente destinato agli animali. I visitatori, in questo periodo, stanno ammirando animali come elefanti e macachi tra una fitta coltre di smog tossico. Con un indice AQI di 484, Delhi è stata classificata come la città più inquinata al mondo, con livelli di PM2.5 130 volte superiori ai limiti OMS.