A Vélizy-Villacoublay, in Francia, gli agricoltori hanno bloccato una strada come segno di protesta contro l’imminente firma di un accordo commerciale tra UE e Paesi dell’America Latina. I trattori hanno raggiunto la cittadina per poi fermarsi e allestire un accampamento temporaneo, dove i manifestanti hanno trascorso la notte.