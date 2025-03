Lunedì 25 marzo Gérard Depardieu è comparso in tribunale a Parigi per rispondere alle accuse di aggressione sessuale ai danni di due donne, durante le riprese del film Les Volets Verts nel 2021. L’attore, 76 anni, nega ogni addebito. È il primo processo a suo carico, nonostante numerose accuse negli ultimi anni. Se condannato, rischia fino a cinque anni di carcere. Il caso è il più noto del movimento #MeToo in Francia.