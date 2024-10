Un cane che abbaia in cima alla Grande Piramide di Giza. È questa la scena che si è presentata davanti agli occhi di un uomo che stava facendo parapendio proprio su quell’area, in Egitto. Molti utenti hanno scherzato sul fatto che l’uomo si fosse imbattuto in Anubi, il dio egizio degli inferi che è spesso raffigurato con una testa canina .