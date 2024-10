Chi è Yahya Sinwar, il leader di Hamas mente del 7 ottobre

Yahya Sinwar, leader di Hamas, è nato nel 1962 in un campo profughi di Khan Yunis, cittadina nel sud di Gaza, in queste ore sotto le bombe. All'inizio degli anni Ottanta quei sobborghi erano roccaforte della Fratellanza musulmana, movimento islamista di cui Hamas è una costola. È allora che il giovane Sinwar attira l'attenzione della guida spirituale, fondatore di Hamas, lo sceicco Ahmed Yassin, ucciso dall'esercito israeliano nel 2004. Quando il gruppo estremista palestinese nasce nel 1987 a Sinwar è affidata la creazione della famigerata sicurezza interna, una via di mezzo tra una polizia morale islamica e servizi segreti che giustiziavano sospetti collaborazionisti d'Israele. Ha poco più di vent'anni, quando gli è affibbiato lo spaventoso soprannome di macellaio di Khan Yunis. Per il Capo di Stato Maggiore di Israele è stato proprio lui a decidere, in tutto e per tutto, il barbaro massacro del 7 ottobre in cui sono morte oltre 1200 persone e più di 200 sono state prese in ostaggio. Ha passato la maggior parte della sua vita adulta in un carcere israeliano. Accusato dell'uccisione di 2 soldati israeliani e diversi palestinesi che riteneva collaborazionisti. Crudele, autoritario, influente, manipolativo e astuto lo descrive il governo israeliano durante la detenzione. Avrebbe dovuto scontare quattro ergastoli, è stato invece scarcerato nel 2011 assieme ad oltre 1000 detenuti palestinesi in cambio della liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit rapito da Hamas.