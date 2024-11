Il 5 novembre 2024, a Philadelphia, si sono formate lunghe code di elettori all'apertura dei seggi per le elezioni presidenziali statunitensi. Ben Von Klemperer ha ripreso un video del seggio elettorale presso la Chiesa di Saint Luke and The Epiphany, situata al 330 di South 13th Street. La chiesa ha condiviso su Facebook: "Le votazioni sono iniziate con un'affluenza straordinaria che si estende lungo l'isolato e oltre".