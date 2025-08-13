Europa in fiamme, la devastazione e la lotta contro il fuoco

00:01:54 min
|
29 minuti fa

Grecia e Spagna le zone più colpite, ma a bruciare è tutta l'Europa. Ettari e ettari di foreste stanno andando in fumo. Interi campi coltivati della Grecia non esistono più. Nell'isola di Zante, arcipelago delle Ioniche di fronte all'Italia, alcuni hotel sono stati evacuati. La Grecia sta combattendo contro oltre 150 incendi boschivi in tutto il Paese, aggravati dai forti venti con quasi 5000 Vigili del Fuoco e decine di aerei impegnati a domare le fiamme. Intere aree costiere sono state irrimediabilmente danneggiate. Le autorità avvertono che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni. In Montenegro un soldato è morto e un altro è rimasto ferito, quando la loro autocisterna si è ribaltata mentre combatteva gli incendi nei pressi della capitale Podgorica. Brucia anche l'Albania, gli abitanti parlano di immagini apocalittiche e lunghe code di traffico. I pompieri cercano di isolare i depositi di gas. In tutto il Paese sono attivi 27 incendi. Il servizio meteorologico spagnolo calcola che le temperature potrebbero raggiungere 44 gradi Celsius a Siviglia e Cordova, mentre anche in Portogallo si combattono le fiamme in quattro aree diverse, con l'aiuto di Canadair arrivati dal Marocco. A nord della Penisola Iberica, incendi indomabili minacciano case e persone. 30 roghi hanno costretto 4000 persone ad andarsene. 2000 nel centro turistico di Tarifa, in Andalusia. E anche in Francia 14 dipartimenti sono in allerta rossa, le temperature hanno toccato i 43°, mezza Europa è ridotta in polvere, le immagini della devastazione fanno paura, anche perché l'ondata di caldo non passerà a breve. .

Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 45 minuti fa
pubblicità
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 1 ora fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 2 ore fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 3 ore fa
ERROR! MCH ARRIVO ZELENSKY IN GERMANIAERROR! MCH ARRIVO ZELENSKY IN GERMANIA
mondo
Summit Berlino, arrivo del presidente ucraino Zelensky
00:00:35 min
| 3 ore fa
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da RafahEgitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
mondo
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
00:01:00 min
| 6 ore fa
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cieloCroazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
mondo
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
00:01:02 min
| 6 ore fa
Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?
mondo
Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?
00:03:56 min
| 7 ore fa
INcendi in SpagnaINcendi in Spagna
mondo
Incendio Spagna: migliaia gli evacuati, morto un volontario
00:01:00 min
| 7 ore fa
Ondata di incendi in Grecia, evacuazioni in piÃ¹ regioniOndata di incendi in Grecia, evacuazioni in piÃ¹ regioni
mondo
Ondata di incendi in Grecia, evacuazioni in più regioni
00:01:00 min
| 8 ore fa
Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella cittÃ Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella cittÃ 
mondo
Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella città
00:01:00 min
| 8 ore fa
Taiwan si prepara allâimpatto del tifone PodulTaiwan si prepara allâimpatto del tifone Podul
mondo
Taiwan si prepara all'impatto del tifone Podul
00:01:00 min
| 8 ore fa
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a PatrasGrecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
mondo
Grecia, drone mostra i danni causati dall'incendio a Patras
00:00:59 min
| 45 minuti fa
ERROR! ESTR ZELENSKYERROR! ESTR ZELENSKY
mondo
Call Ue-Trump, Zelensky: "Grazie a Germania per il sostegno"
00:00:41 min
| 1 ora fa
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, circa 700 pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 2 ore fa
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat RaiModa green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
mondo
Moda green, le pantofole in polvere domestica di Rahat Rai
00:00:58 min
| 3 ore fa
ERROR! MCH ARRIVO ZELENSKY IN GERMANIAERROR! MCH ARRIVO ZELENSKY IN GERMANIA
mondo
Summit Berlino, arrivo del presidente ucraino Zelensky
00:00:35 min
| 3 ore fa
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da RafahEgitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
mondo
Egitto, camion di aiuti per Gaza in partenza da Rafah
00:01:00 min
| 6 ore fa
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cieloCroazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
mondo
Croazia, pioggia di meteoriti illumina il cielo
00:01:02 min
| 6 ore fa
Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?
mondo
Cosa pensa di fare l'UE per tutelare gli oceani?
00:03:56 min
| 7 ore fa
INcendi in SpagnaINcendi in Spagna
mondo
Incendio Spagna: migliaia gli evacuati, morto un volontario
00:01:00 min
| 7 ore fa
Ondata di incendi in Grecia, evacuazioni in piÃ¹ regioniOndata di incendi in Grecia, evacuazioni in piÃ¹ regioni
mondo
Ondata di incendi in Grecia, evacuazioni in più regioni
00:01:00 min
| 8 ore fa
Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella cittÃ Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella cittÃ 
mondo
Turchia, incendio a Izmir: evacuazioni e fumo nella città
00:01:00 min
| 8 ore fa
Taiwan si prepara allâimpatto del tifone PodulTaiwan si prepara allâimpatto del tifone Podul
mondo
Taiwan si prepara all'impatto del tifone Podul
00:01:00 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità