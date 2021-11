Lockdown solo per i non vaccinati da lunedì, in Austria, questa la stretta che si prepara a votare, domenica, il Parlamento di Vienna 11000 contagi al giorno su una popolazione neanche 9 milioni di abitanti tasso di immunizzazione del 63%. Chi non è vaccinato potrà uscire di casa solo per lavoro, per necessità o per una passeggiata. Intanto l'Olanda dove è vaccinato il 72% della popolazione vara un lock down parziale di tre settimane a partire da oggi. Alle 20 chiuderanno bar e ristoranti, alle 18 i negozi di beni non essenziali. In Russia record di vittime, oltre 1000 in un giorno, intanto il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha stilato una classifica 10 i paesi europei più a rischio: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia. L'Europa è ormai in piena quarta ondata e nelle ultime settimane il virus ha ripreso a correre, più 7% dei contagi e più 10% dei decessi negli ultimi sette giorni. La situazione peggiore è sempre nell'Europa orientale soprattutto per le basse percentuali di vaccinati la Romania 40% di immunizzati è da bollino rosso, in difficoltà anche sul fronte dei ricoveri Croazia, Serbia e Bulgaria. Nella Repubblica Ceca la curva è schizzata, da fine ottobre, passando a 10 mila casi al giorno. In Lettonia I parlamentari non vaccinati saranno sospesi dal diritto di voto e dalla retribuzione, nel paese solo il 57% della popolazione ha completato il ciclo già reintrodotto il confinamento. Situazione di allarme anche in Slovenia dove solo il 53 % della popolazione è vaccinata, gli ospedali sono al collasso. Crescono i contagi anche Spagna e Francia ma con ritmi diversi e senza un intasamento delle rianimazioni, grazie all'alto tasso di vaccinazione.