Nella città natale di Liam Payne, Wolverhampton, i fan hanno deposto fiori e omaggi in onore del cantante degli One Direction, morto il mese scorso in un tragico incidente in Argentina. I tributi sono stati spostati da St Peter's Church a un chiosco in West Park. I dettagli sul funerale, atteso a Wolverhampton, non sono ancora stati resi noti.